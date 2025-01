Gianni Collini in corsa per il vertice

Lunedì prossimo la federazione golf eleggerà il presidente che dovrà raccogliere la pesante eredità lasciata da colui che l’ha guidata per un ventennio, Franco Chimenti, recentemente scomparso. Due i candidati alla successione ed uno di questi è un pratese. E’ Gianni Collini, 74enne imprenditore che per 12 anni ha ricoperto la carica di consigliere della stessa federazione. Il suo antagonista è Cristiano Cerchiai, 60 anni, commercialista veneziano già revisore dei conti della Federgolf.

Collini gioca a golf dal 1980 ed è stato fra i fondatori del circolo della nostra città, il Club Le Pavoniere. "Ho iniziato all’Ugolino di Firenze – racconta Collini – e poi ho fondato con altri soci il Club Le Pavoniere di cui mi sono occupato del disegno del campo e della movimentazione della terra. Del circolo sono stato anche presidente per quindici anni". Poi appunto l’impegno in federazione facendo parte di un consiglio che ha contribuito a far crescere un movimento che ha creato tanti giocatori di livello internazionale ed è arrivato fino ad ospitare la prestigiosissima Ryder Cup.

Collini, che dunque ha lavorato a stretto contatto con il compianto Chimenti, è pronto a raccoglierne l’eredità puntando a "una federazione che sia al servizio dei circoli – spiega – e che collabori con le istituzioni locali e nazionali. Un esempio in questo senso è proprio quello che successe a Prato dove prima di costruire il campo di gioco di Palmer erano state fatte sei buche promozionali creando dal nulla 500 giocatori. E anche ora l’obiettivo sarà quello di aumentare i nostri tesserati".

Fino a questo momento un solo pratese (sebbene di adozione) ha ricoperto la carica di presidente di una federazione sportiva. Si tratta di Riccardo Agabio, che è stato a lungo a capo della Federginnastica e per un breve periodo anche reggente della presidenza del Coni.

Massimiliano Martini