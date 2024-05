Gianni Cenni all’attacco del Pd: "Termovalorizzatore: non esiste. Non sanno di cosa parlano"

"Nel mio programma non si parla di termovalorizzatore. E’ un’ipotesi inesistente, insussistente, assente". Gianni Cenni, candidato sindaco del centrodestra, sottolinea con fermezza di non avere mai preso in considerazione la possibilità, neppure remota, di costruire un impianto di termovalorizzazione sul territorio. Lo ha fatto ieri, dopo la bufera scatenata dal Pd sulle parole della deputata di Forza Italia Erica Mazzetti, in occasione della visita del ministro Pichetto Fratin. "Penso che serva quanto prima un termovalorizzatore di nuova generazione", aveva detto venerdì. Il giorno dopo, un coro indignato di proteste dal Pd: "Il centrodestra ha annunciato la volontà di realizzare un inceneritore a Prato", le parole del segretario Biagioni. Nell’infuriare della polemica, Gianni Cenni - che di termovalorizzatori non ha mai parlato e tanto meno di inceneritori (sono due cose diverse) –, ieri ha deciso di fare chiarezza, passando all’attacco.

"Il Pd sa bene, o almeno dovrebbe sapere, che la competenza sugli impianti è della Regione – ha detto – e dovrebbe sapere anche che Alia sta progettando nel livornese il gassificatore per l’ingresso di 250mila tonnellate di rifiuto non selezionabile per tutta la Toscana. Non so se coloro che più di tutti dovrebbero essere informati delle azioni di Alia, visti gli esponenti di spicco del partito che vi occupano posti di rilievo, sanno di cosa parlano. Credo proprio di no: nei loro interventi di questi giorni non ho sentito una parola sul gassificatore. Prima di aprire bocca, leggere le istruzioni per l’uso. Serietà, per favore: l’ipotesi termovalorizzatore nel mio programma non esiste, non è mai esistita". Poi il commento sulla visita di Pichetto Fratin. "Fortissime rassicurazioni sono arrivate sul fatto che il Governo tutelerà l’hub del tessile pratese – ha aggiunto –. E’ sconcertante che il candidato sindaco del Pd esprima critiche nei confronti del ministro senza averlo ascoltato direttamente. Il ministro ha preso impegni seri e precisi sulla responsabilità estesa del produttore e sull’iter che farà del rifiuto tessile una materia prima seconda: ciò affinché il distretto riesca a sviluppare ed esaltare le sue eccellenze sul riciclo. Sono argomenti alti – ha concluso –, questioni complesse, molto tecniche e non mi sorprende che non siano state comprese".

an. be.