Primo appuntamento domani al Palazzo della Musica di via Santa Trinita con ICAMus SoundSpace, uno spazio sonoro nato da un’idea del musicologo e pianista Paolo Somigli, grazie al Centro di documentazione sulla musica americana diretto da Aloma Bardi. La rassegna è un’opportunità per conoscere i compositori e le loro opere in uno spazio intimamente popolato dalle loro fonti musicali, dalla loro iconografia, dalla loro presenza, proprio nel centro ICAMus che a sede nel Palazzo della musica.

Il titolo dell’incontro di domani, alle 17.30, è George Gershwin e la Rhapsody in Blue, in occasione della mostra bibliografica e documentaria "Rhapsody in Blue. Cent’anni di un capolavoro", curata da Somigli con la collaborazione di Aloma Bardi e Paolo Belli. La pianista LiLai Nan (nella foto) eseguirà una selezione dal capolavoro di Gershwin, cui si affiancheranno pagine memorabili dal gershwiniano Song-Book of 1932, per indagare le interpretazioni della Rhapsody, vista come caleidoscopico work in progress.

Nell’appuntamento successivo, sabato 29 marzo sempre alle 17.30, riflettori su Charles Ives e la Prima Sonata per pianoforte, con una visita guidata alla mostra "Interpretare Charles Ives, 1890-2025", a cura di Aloma Bardi. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.