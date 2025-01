Garibaldi Show. Con Casa Abis e Mercadini

Due spettacoli questa settimana al Garibaldi Milleventi. Il primo è giovedì alle 21 con una coppia che ha molto successo sul web: sono Stella Falchi e Gabriele Abis, che in poco tempo hanno raggiunto quasi un milione di iscritti ai loro canali social, con video da oltre 23 milioni di visualizzazioni. Presentano per la prima volta a teatro la pièce Casa Abis con la regia di Paolo Ruffini, in cui raccontano con ironia e leggerezza momenti significativi della loro convivenza, cercando di capire qual è il trucco per vivere insieme felicemente. Attori, comici e content creator, Falchi e Abis, dopo essersi formati come attori teatrali (è a teatro che si sono incontrati), nel 2021 hanno deciso di mettere in rete le loro scene comiche, ironizzando e giocando sulle dinamiche che si creano nella quotidianità delle coppie. Biglietti sul sito del Garibaldi, quasi sold out.

Sabato sempre alle 21 salirà sul palco Roberto Mercadini, con Fuoco Nero su Fuoco Bianco. Un viaggio nella Bibbia ebraica, da lui scritto e diretto. "Nella Bibbia Ebraica c’è l’umorismo ebraico – scrive –. Se l’affermazione precedente vi ha sorpreso, forse non avete mai letto per intero l’esilarante storia del duello fra Davide e Golia, non sapete perché Isacco si chiama così, né quale feroce satira antimonarchica si celi dietro il nome Saul. La tradizione ebraica descrive la Bibbia come “fuoco nero su fuoco bianco”. Se l’affermazione precedente vi ha sorpreso, forse non sapete di quale incandescenza rifulgano le visioni di Isaia, il grido di Kohélet e molte altre cose. Ho tracciato un monologo, un viaggio fra gli infiniti possibili dentro la Bibbia. Il libro di Giona – conclude – è la rotta seguita in questa navigazione attraverso il tempestoso mare della sapienza ebraica". Mercadini ha lavorato per 10 anni come ingegnere informatico, ma nel 2015 ha lasciato il suo impiego per dedicarsi al teatro e alla scrittura, le sue vere passioni. Ha scritto e interpretato più di venti monologhi, che spaziano dalla Bibbia ebraica all’origine della filosofia, dall’evoluzionismo alla felicità. Ha ricevuto molti e scritto libri. Il suo canale youtube è molto seguito. E’ ospite fisso di Splendida Cornice, il programma di Geppy Cucciari sui Rai Tre. Biglietti ancora disponibili.