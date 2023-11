Garibaldi, i concerti a lume di candela

Doppio sold out a Il Garibaldi. Tutto esaurito per "Prendetevi la Luna", l’incontro di questa sera con Paolo Crepet, psichiatra, sociologo, educatore, saggista ed opinionista. E tutto esaurito anche domani sera per lo spettacolo "Cono o coppetta" di Ginevra Fenyes (nella foto), la comica fiorentina di 27 anni, forte di 300mila followers su Instagram. E’ uno spaccato minimale e divertente sulla quotidianità di una ragazza che cerca di barcamenarsi tra le difficoltà e i nervosismi della vita che tutti noi ogni giorno viviamo: visto il successo del monologo e la popolarità della protagonista è già stata fissata una seconda replica per il 18 gennaio (prevendite sul sito de Il Garibaldi). Sempre nello spazio Milleventi in centro storico da ricodare anche il doppio appuntamento di sabato alle 19.30 e alle 21.30 nuovo con Candlelight, i concerti a lume di candela, con il doppio tributo a Ludovico Einaudi e ai Queen. Infine, giovedì 16 novembre alle 21.15 Monica Menzogni e Massimo Bertacci saranno protagonisti dello spettacolo "Note di stelle", che unisce l’astronomia e la musica. Anche per questi tre appuntamenti biglietti disponibili sul sito de Il Garibaldi.