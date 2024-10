Furti nella notte, arrestati due uomini

Prato, 7 ottobre – Doppio intervento della polizia di Prato a seguito di due furti avvenuti nella notte.

Il primo intervento è stato il 1 ottobre attorno all’una di notte quando un uomo, italiano di ventisei anni, è stato visto scavalcare la recinzione di un’abitazione in via delle Segherie. La volante della polizia stava già pattugliando la zona dopo precedenti episodi di furti negli appartamenti nella stessa area, quindi è potuta intervenire immediatamente dopo che è stata segnalata la presenza dell’uomo che si aggirava con fare sospetto fra le auto parcheggiate, dove ha tentato di nascondersi per evitare di essere fermato dalla polizia.

Una volta fermato l’uomo, la polizia l’ha perquisito e gli ha sequestrato vari oggetti tra cui un tirapugni, della marijuana e un cacciavite utilizzato per tentare di entrare nella casa. Inoltre, dal sopralluogo della polizia è stato accertato che ha forzato due automobili rovistandoci all’interno.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti penali, è stato arrestato per furto aggravato e denunciato per furto ad autovettura, in più una sanzione per possesso di stupefacenti.

Questo non è stato l’unico episodio, anche il 26 settembre un altro uomo, albanese di ventisette anni, è stato segnalato attorno alle due di notte dopo un furto in un bar di via Traversa Pistoiese. Il giovane era anche lui noto alle forze dell’ordine per precedenti furti a danni di esercizi commerciali e persone, in questo caso è stato collegato a furti in via Colombo a causa di segni di effrazione in un parrucchiere per uomo e per via del suo aspetto ritenuto sospetto.

Una volta identificato e fermato, all’interno di una borsa di plastica è stata ritrovata la refurtiva: un computer, un telefono, tronchesi, cacciavite e torce, probabilmente utilizzati per compiere il reato.