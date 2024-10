Frana di Rasora, si avviano i lavori Le soluzioni per il traffico sulla 325

Via al ripristino della frana di Rasora. Sono già state avviate le attività di rilievo e progettazione delle opere necessarie alla ricostruzione per poter riaprire la Sr 325 "Val di Setta e Val di Bisenzio", chiusa da mercoledì scorso al km 41, all’altezza del bivio per la località Rasora nel Comune di Castiglione dei Pepoli, a un chilometro dal confine con la Toscana. La conseguente chiusura parziale della 325 hanno avuto ripercussioni sui collegamenti e sul traffico dell’Alta Valle del Bisenzio, nel versante pratese delal strada.

La frana ha fatto crollare a valle lungo la scarpata un tratto di strada lungo circa 30 metri, lasciando percorribile solo una parte di una sola corsia di marcia, dove attualmente è consentito il solo passaggio a piedi, almeno fino all’avvio dei lavori, e salvo ulteriori criticità.

Fin dal primo giorno il personale tecnico della Città metropolitana era sul posto assieme ai professionisti dello studio F-Ingegneria srl di Calderara di Reno per valutare i necessari interventi. Sono già state individuate sia le soluzioni tecniche idonee che la ditta specializzata disponibile per realizzarle (impresa costruzioni Carraro di Strigno), i cui addett8 hanno già effettuato un sopralluogo, impegnandosi a ordinare immediatamente i materiali necessari alle prime lavorazioni. Attualmente sono in corso le prove di laboratorio per stabilire l’esatta dimensione dei pali delle paratie, e l’allestimento del cantiere, attività che si stima di poter concludere in 2-3 settimane. E meteo permettendo, con altre 3-5 settimane di lavori si potrà riaprire la strada, dunque prima dell’inverno, inizialmente a senso unico alternato regolato da semaforo per i soli mezzi leggeri e medi, per poi proseguire fino al termine dei lavori di ripristino e alla completa riapertura di questo importante collegamento, sia per il traffico locale che per quello interprovinciale.