Footgolf, solo successi. E lo scudetto toscano

FOOTGOLFLo scorso novembre, il Footgolf Prato si è laureato campione toscano a squadre per la sesta volta in dieci anni. Ma la società sta già guardando oltre per pianificare il futuro e proprio pochi giorni fa ha annunciato il primo rinforzo in vista del 2025: si tratta dell’esperto giocatore Stefano Santoni, che sarà impiegato nei campionati regionali, interregionali e nazionali. "Stefano è in pianta stabile ormai da anni nella nazionale italiana di Footgolf – hanno commentato i dirigenti a proposito del nuovo innesto – ed è fresco di rientro dal campionato europeo svoltosi in Turchia". Proprio nel corso di quest’anno che è ormai giunto ad un passo dalla fine, il sodalizio pratese ha tagliato il traguardo del decennio d’attività, festeggiando con la conquista de campionato regionale. L’ultima tappa di quest’ultima kermesse si è giocata al Golf Club Pelagone di Gavorrano il mese scorso, concludendo un circuito di dieci appuntamenti che ha premiato il Footgolf Prato, grazie alla somma dei punteggi. Un risultato che conferma la stabilità raggiunta di un sodalizio nato dall’impegno dei fondatori Simone e Massimo Grassi, i quali hanno creduto in questo sport insieme ad Alessio Fiesoli e Roberto La Rocca. Nel palmarès figurano anche il titolo interregionale nel 2019 e la soddisfazione di aver fornito alla nazionale giocatori che hanno partecipato a mondiali (Marrakech 2018) ed europei (Ungheria 2021) come Gianfranco Gori, il quale a Jesolo lo scorso anno ha conquistato il titolo italiano nella categoria "over 45". Senza dimenticare la "Paolo Rossi Golf e Footgolf Cup", la competizione intitolata all’indimenticabile "Pablito" e diventata ormai una classica, considerando che il prossimo anno arriverà alla quinta edizione. Ci sono insomma tutte le premesse per un anno da protagonisti, ripartendo dai successi delle scorse settimane per riconfermarsi.

Giovanni Fiorentino