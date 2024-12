Una delegazione di atleti e tecnici della prima squadra dei Cavalieri Union Rugby ha fatto visita ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale di Prato. Un appuntamento di solidarietà che ormai si ripete da molti anni, per portare momenti di gioia a tutti i piccoli pazienti, come augurio di Buon Natale. L’iniziativa rientra nella partnership etica fra Fondazione Ami e Cavalieri Union Rugby.

Una collaborazione proficua che in questi anni ha portato le due realtà ad incontrarsi costantemente per attività di beneficenza e di sensibilizzazione alla pratica dello sport del rugby, nel segno di solidarietà, amicizia e condivisione, promossi da entrambe le associazioni. In sostegno dei progetti di Ami e dell’associazione Medici Senza Frontiere, si è tenuta una serata di musica al museo di palazzo Pretorio per raccogliere fondi.

Tanti applausi nella sala davanti alle opere di Filippo Lippi e del rinascimento pratese dove si sono esibite Anastasiya Petryshak, talentuosa violinista ucraina reduce da tour internazionali a fianco di Andrea Bocelli. Con lei Maddalena Giacopuzzi, pianista che vanta numerosi riconoscimenti in concorsi internazionali e docente di pianoforte al Conservatorio di Vicenza "Arrigo Pedrollo", presente in molte stagioni musicali in Italia e in Europa.

Ad accompagnare le due musiciste anche Azzurra Naldi, giovanissima allieva della scuola AppenninoSound di Castiglione dei Pepoli.

Pagina a cura di Marilena Chiti