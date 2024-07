Felice Curcetti ambasciatore dell’agricoltura

Felice Curcetti titolare della società agricola ’Felice Agricoltura’ di Montemurlo, è stato insignito del titolo di "Ambasciatore di Campagna Amica", insieme a lui altri nove agricoltori da tutta Italia hanno ricevuto il riconoscimento. Curcetti è uno degli agricoltori che, secondo Coldiretti, rispecchia in pieno i valori che guidano l’azione di Campagna Amica. Da anni impegnato nel portare avanti la filiera corta italiana, cioè il rapporto diretto tra produttore e consumatore, promuove la cultura del saper fare artigianale ed è impegnato nella conservazione dell’ambiente rurale attraverso lo sviluppo di forme di agricoltura e di uso delle risorse naturali compatibili e utili per l’ambiente e l’ecosistema, sviluppa la didattica nell’agricoltura attraverso anche la partecipazione al progetto, promosso dal Comune Filiera Corta ’Agricoltura e sostenibilità’ che vede protagoniste le classi terze delle primarie del territorio. La consegna delle targhe è stata seguita da un convegno sulle buone pratiche come risposta alle molteplici crisi dei nostri tempi. Cura della biodiversità, del paesaggio, recupero di borghi antichi, agricoltura sociale.

Soddisfazione per il riconoscimento è stata espressa dall’assessore alla promozione del territorio, Giuseppe Forastiero: "Siamo felici dell’attribuzione del titolo di Ambasciatore di Campagna amica a Felice Curcetti, uno dei nostri imprenditori agricoli d’eccellenza, socio della Filiera Corta, da sempre impegnato nella promozione delle produzioni a Km zero e nella salvaguardia dei prodotti del territorio e della nostra tradizione. Inoltre Felice da tanto tempo si occupa della trasmissione ai bambini e ai ragazzi dei valori che guidano la sua attività".