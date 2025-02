Ex complesso della Fabbrica Rossa. Comincia il getto delle fondazioni

Domani e il prossimo 11 febbraio attenzione alle modifiche alla viabilità in via Oste, necessarie per consentire le operazioni di getto delle fondazioni che richiederanno due giorni interi di lavoro. Va avanti, dunque, il cantiere di realizzazione del grande progetto di rigenerazione urbana del centro della frazione di Oste attraverso la riqualificazione dell’ex immobile produttivo della Fabbrica Rossa.

Lo scorso 18 dicembre, con il gesto simbolico della posa della prima pietra, ha preso il via la realizzazione del teatro-auditorium da 300 posti, un’opera strategica che arricchirà il centro di Oste anche di aree verdi e di servizi di pubblica utilità. Per tutto gennaio sono andati avanti i lavori per la realizzazione delle armature, terminate le quali partirà il getto delle platee delle fondazioni in cemento armato.

L’operazione richiederà due intere giornate di lavoro, individuate in domani e martedì 11 febbraio, con l’impiego di betoniere che dovranno gettare le fondazioni. Dopo questi interventi partirà la realizzazione delle pareti verticali della sala che compone il corpo principale dell’opera.

"Parte nei prossimi giorni una fase fondamentale del progetto di rigenerazione urbana con il getto delle fondazioni del teatro – spiega il sindaco Simone Calamai – Si tratta di un’opera strategica che fa il parallelo con il centro cittadino di Montemurlo, il progetto della Fabbrica Rossa porta nel cuore di Oste servizi pubblici, spazi per la socialità che daranno nuovo slancio e vitalità a tutta la frazione"

Per consentire i lavori, dalle 6 e fino alle 18 di domani e di martedì 11 febbraio è prevista la chiusura di via Oste, tra via Pistoiese e via Puccini e scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata. Sarà consentito solo l’accesso alle attività produttive e residenziali. Inoltre, sarà istituito un senso unico in direzione da via Adda verso via Pistoiese.