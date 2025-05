Erbacce Fest. Per scoprire le nostre piante

Crescono spontaneamente sui campi dietro casa ma non chiamatele erbacce, per favore. Ci pensa un neonato festival a dare dignità culturale a questo mondo botanico pieno di meraviglie e segreti, alla scoperta di quei ‘doni’ della natura che a volte nutrono, a volte curano, coniugando ecologia e molteplici linguaggi espressivi.

Nasce così "Erbacce Fest – Queste erbacce non sono poi così male", un festival diffuso che a partire da giovedì 22 maggio intreccerà arte contemporanea, ecologia, saperi intergenerazionali e partecipazione attiva, per dare dignità culturale alle erbe spontanee del territorio pratese, spesso trascurate ma ricche di valore simbolico e storico.

Quattro appuntamenti che puntano una lente d’ingrandimento sul rapporto fra piante e uomo, coinvolgendo un pubblico ampio e trasversale, insieme a coloro che custodiscono saperi e pratiche legati alle piante e al territorio.

Primo appuntamento giovedì 22 maggio, alle 17.30, ai giardini di prossimità in via del Purgatorio. In dialogo Daniel Borselli e Stefania Rinaldi, in un confronto aperto su pratiche artistiche e curatoriali in un mix di ecologia, arte visiva e trasformazione urbana.

Ci si sposterà sabato 31 maggio ai giardini del Cantiere, alle 17.30, per una passeggiata con la guida ambientale Irene Biancalani, alla scoperta delle erbe spontanee cittadine, per ascoltare e condividere storie, usi e ricordi legati alle piante.

Altro scenario, domenica 1 giugno, in centro storico. Alle 11, gli spazi di Materiale project room (via Santa Trinita 71) si animeranno con un laboratorio di catalogazione e produzione creativa per realizzare un diario del festival, aperto a chi ha partecipato o desidera contribuire con racconti, immagini e idee.

Un altro spazio verde, questa volta dentro le mura, accoglierà "Erbacce fest" sabato 14 giugno (alle 19.30): tutti al giardino Buonamici (Casotto aTipico) per un momento conviviale per celebrare le ‘erbacce’, accompagnato da una live performance di Teogonia, tra ricerca sonora elettronica e pratiche visive immersive.

"Erbacce Fest" è un progetto del collettivo, con il sostegno del Ministero del Lavoro, rete Si Può Fare e Cieli aperti, in collaborazione con Cut – Circuito urbano temporaneo, Materiale Project Room e Casotto aTipico.