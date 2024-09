Entra Romairone e il Prato resta imbattuto

SERIE D

Maurizio Ridolfi l’aveva detto alla vigilia: allo stadio Macrelli di San Mauro Pascoli sarebbe stata una battaglia. E così è stato. Il Prato deve sporcarsi le mani in Emilia-Romagna per tornare a casa con un pareggio, il secondo consecutivo in campionato dopo il debutto vittorioso in quel di Ravenna. L’incontro con la Sammaurese, valido per la terza giornata del girone D di serie D, va in archivio sul risultato di 1-1, per via dei sigilli - entrambi nella ripresa - di Nicolò Ravaioli e di Romairone. Dopo il vantaggio dei giallorossi, si rivela decisiva la mossa di mister Ridolfi, che cambia completamente l’attacco. E sono proprio i neo entrati Barbuti e Romairone a costruire l’azione che consente ai biancazzurri di restare imbattuti e di salire a quota 5 punti in classifica. Vogliosa di riscattare il 3-0 subito domenica in casa contro il Ravenna, la formazione locale cerca immediatamente di essere aggressiva. La partita è equilibrata e combattuta in avvio. Si gioca soprattutto a centrocampo e per vedere la prima vera occasione della sfida bisogna attendere il 18’, quando Scanagatta costringe ad un grande intervento Fantoni, che in tuffo devia il pallone in calcio d’angolo. Un minuto più tardi mister Mirko Taccola è costretto a sostituire capitan Sedioli: dentro va Morri. Al 22’ ci prova Marigosu da fuori. Succede davvero poco nel primo tempo, che risulta maschio e ‘sporco’, senza azioni degne di nota. Da segnalare invece l’espulsione di Cesaretti, vice di Ridolfi per proteste. Fine primo tempo sullo 0-0. La ripresa comincia con il tiro di Magazzù, forte ma alto sopra la traversa. Dall’altra parte Fantoni risolve una situazione insidiosa nell’area del Prato, con Hasanaj che cercava di servire Imoh. L’estremo difensore biancazzurro non può invece nulla al 54’, quando Nicolò Ravaioli lascia partire dal limite una conclusione a giro che si insacca. Sotto di una rete per la prima volta in campionato, la formazione di Ridolfi tenta di scuotersi. Magazzù crossa in mezzo, Giusti colpisce di testa, ma Ravaioli blocca senza problemi. Primi cambi nelle file del Prato: vanno fuori Magazzù e Moreo, mentre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco Romairone e Barbuti. L’attacco biancazzurro viene quindi rivoluzionato e la mossa dà immediatamente i frutti sperati: al 67’ l’inserimento sul secondo palo di Romairone vale il pareggio. Decisivo nell’occasione anche l’altro neo entrato Barbuti. Ridolfi lancia nella mischia pure Girgi e Rossi, con quest’ultimo che ci mette pochi secondi a farsi vedere in zona gol, ma il difensore Morri respinge quasi sulla linea. E’ un Prato rinvigorito e che crede nella possibilità di tornare a casa con l’intera posta. Debuttano nella gara anche Bolognesi da una parte e Preci dall’altra. Il traguardo del fischio finale si avvicina e ancora regna sovrano l’equilibrio al Macrelli. Equilibrio che resta dopo i 4 minuti di recupero.

Francesco Bocchini