Enneagramma, l’antica saggezza. Il seminario per conoscere se stessi

L’antica saggezza dell’enneagramma per conoscere meglio se stessi. E’ il tema del seminario previsto sabato e domenica prossimi a San Leonardo al Palco, a cura di Simone Tani, formatore in discipline psicologiche ed organizzative ed esperto di enneagramma. "L’enneagramma è un passepartout in grado di aprire molte porte. Esso darà accesso alla saggezza di cui abbiamo bisogno per uscire dalla prigione che noi stessi ci imponiamo", sono la parole di don Richard Riso, filosofo e studioso americano scomparso nel 2012, che ha dedicato la sua vita a sviluppare e affinare la comprensione dell’enneagramma, un antichissimo mezzo di conoscenza di sé e di evoluzione spirituale che sembra aver avuto origine in Persia più di duemila anni fa. Questo sapere, sedimentatosi nei millenni ed oggi riscoperto, permette di fare luce sulla verità di chi siamo, aiutando a scoprire la nostra unicità e nello stesso tempo a comprendere gli altri. È un modello che descrive nove tipi di personalità – gli enneatipi – e il loro modo di rapportarsi tra di loro. Rappresenta uno strumento di introspezione che permette di capire le vere motivazioni dei nostri comportamenti, le intenzioni e le convinzioni che spesso in automatico guidano le nostre scelte e aiuta a scoprire i talenti naturali e le aree di miglioramento dei diversi tipi. Simone Tani, formatore in discipline psicologiche ed organizzative, da oltre 15 anni ha unito alla attività professionale di facilitatore dell’innovazione e cambiamento organizzativo nei settori pubblico e privato. Insegna all’università di Firenze, alla Luiss, al Link Campus e all’Istituto Lorenzo de’ Medici. Il seminario prevede il corso base di enneagramma e, nel pomeriggio della domenica, un approfondimento aperto anche a tutti coloro che hanno già frequentato il corso base negli anni precedenti. Il corso base si terrà sabato dalle 11 alle 13, dalle 15 alle 19 e dalle 21 alle 22; l’avanzato domenica dalle 9.30 alle 13, con un focus sulle figure dell’Antico Testamento, rilette in base all’enneagramma. Per iscrizioni, che sono obbligatorie, e informazioni: [email protected]. Durante il seminario ci sarà possibilità di introduzione alla meditazione e di meditazioni guidate a cura dei Ricostruttori nella preghiera al Borgo.