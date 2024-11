Elezioni in Romania, il campione Adrian Mutu vota a Prato: “Un dovere morale per il mio futuro e per quello dei miei figli”

Prato, 24 novembre 2024 – Adrian Mutu, celebre ex calciatore e figura di spicco della comunità romena, ha votato presso il nuovo seggio elettorale allestito a Prato. L’evento ha avuto luogo al Centro della Socialità di Iolo, in via Guazzalotti 12, una novità significativa che permette alla comunità romena di Prato di partecipare alle elezioni senza dover affrontare spostamenti gravosi.

Dopo aver espresso il proprio voto, Mutu si è soffermato per fare fotografie e firmare autografi e successivamente ha condiviso un messaggio sui social per incoraggiare la partecipazione alle elezioni, taggando il Comune di Prato: “Ho votato! Anche se vivo all’estero, è un dovere morale per il mio futuro e per quello dei miei figli. Andate a votare!”.

L’istituzione del seggio di Prato è un importante traguardo per una delle comunità straniere più numerose d’Italia, resa possibile grazie alla collaborazione tra il Consolato Generale della Romania e le autorità locali. “Ringrazio Adrian Mutu e tutti i cittadini romeni che stanno partecipando numerosi a queste elezioni. Il nuovo seggio elettorale sta dimostrando di essere un grande successo, con una buona affluenza sia a livello regionale che nazionale”, ha dichiarato Claudiu Stanasel, vice presidente del Consiglio Comunale di Prato.

Le urne per il primo turno delle elezioni presidenziali rimarranno aperte fino alle ore 21 di oggi, domenica 24 novembre 2024. Le operazioni di voto per le Elezioni Presidenziali si svolgeranno, in caso di un eventuale ballottaggio, il 6 dicembre dalle 12 alle 21, sabato 7 e domenica 8 dicembre dalle 7 alle 21. Per quanto concerne le Elezioni Parlamentari le operazioni di voto si svolgeranno sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre dalle 7 alle 21.