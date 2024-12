Elezioni amministrative a Carmignano: mandato prolungato per il sindaco Prestanti

Elezioni amministrative, il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti e la giunta "guadagnano" circa 8 mesi in più di legislatura. Il Ministero dell’Interno ha diffuso ieri alle Prefetture la circolare in merito al rinnovo delle amministrazioni che hanno votato nel turno ordinario del 2020 e 2021, andando oltre la finestra temporale 15 aprile-15 giugno, per l’emergenza Covid.

Com’è noto in quei due anni i provvedimenti dell'emergenza Covid, in tutta Italia, modificarono la vita e le abitudini dei cittadini e le elezioni vennero posticipate. La consiliatura scade nel secondo semestre del quinto anno, così per i Comuni che hanno votato nel 2020 il mandato scade nel secondo semestre 2025 e per chi ha votato nel 2021, scade nel secondo semestre 2026.

Le elezioni amministrative a Carmignano non possono quindi temersi nel secondo semestre 2026 cioè alla scadenza dei 5 anni. Il rinnovo è così fissato: nella primavera 2026 per i Comuni che hanno votato nel secondo semestre 2020 e nella primavera 2027 per i Comuni, come Carmignano, che hanno votato nel secondo semestre 2021.

Le elezioni sono state il 3 e 4 ottobre 2021 e Carmignano ha un unico turno essendo un Comune sotto i 15.000 abitanti. Il sindaco Edoardo Prestanti fu rieletto, per il centro-sinistra, con il 71,59%, seguito da Angela Castiello per il centro-destra con il 19,23% e da Belinda Guazzini (lista civica) con il 9,18%.

La data delle elezioni dipenderà anche dal quadro politico regionale, cioè se Prestanti prevede o meno di candidarsi in Regione il prossimo anno.