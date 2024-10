Ecco le Giornate Fai d’Autunno. Dal Cassero a Santa Chiara. Ai segreti del Teatro Metastasio

Porte aperte alla bellezza sabato 12 e domenica 13 ottobre con la XIII edizione delle Giornate Fai d’autunno, l’appuntamento nazionale per promuovere la salvaguardia del nostro immenso patrimonio storico, artistico e ambientale e contribuire alla raccolta pubblica di fondi. La delegazione pratese del Fai guidata da Marzia de Marzi (foto) propone due visite in due luoghi importanti e significativi della città. Un percorso, attraverso un affascinante camminamento dentro e sopra le opere difensive della città condurrà a: Cassero medioevale, Bastione di santa Chiara, convento di santa Chiara e san Rocco (ingresso da viale Piave, apertura sia sabato che domenica dalle 10, ultimo ingresso alle 17). Il Cassero è aperto solo in occasione di mostre ed eventi, il Bastione, l’ex convento e l’oratorio sono proprietà privata, e visitabili su richiesta. Per l’altra proposta di visita si apriranno le porte del Metastasio per conoscerne, fuori dalle occasioni di spettacolo, storia e curiosità, l’ala riservata alla ricca biblioteca dedicata al teatro e alla musica e le stanze di rappresentanza (ingresso da via Verdi, sabato dalle 10,ultimo ingresso alle 15.30; domenica dalle 10, ultimo ingresso alle 17). "E la Prato che non ti aspetti. La conosceremo nelle Giornate Fai d’autunno – commenta Marzia de Marzi - Luoghi da scoprire sotto un altro punto di vista, per imparare ad apprezzare la città più nascosta. Storia, tradizione, talenti, curiosità che possono insegnarci a valorizzare il nostro patrimonio artistico culturale, sentirsi una comunità anche attraverso la raccolta fondi per la tutela del nostro bel Paese". Delegati e volontari Fai con gli "apprendisti ciceroni", studenti appositamente formati in collaborazione con i loro docenti del Convitto Cicognini, del e del liceo artistico Brunelleschi racconteranno le fasi della crescita della città murata in dialogo con le parti del territorio caratterizzate da grandi trasformazioni urbanistiche. La storia del Metastasio sarà descritta in parallelo alla storia cittadina anche attraverso aneddoti e curiosità. Non occorre prenotazione. I visitatori sono invitati ad offrire un contributo a partire da 3 euro che andrà a sostegno del Fai. In occasione delle Giornate d’autunno, per i nuovi iscritti è prevista una quota promozionale ridotta di 10 euro (singolo, coppia, famiglia, giovane).

ma.chi.