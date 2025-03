Ecco il percorso della sfilata in costume

Ecco anche il percorso del corteo di sabato 22 marzo, al quale parteciperanno oltre 70 gruppi storici e 1700 figuranti provenienti da tutta la Toscana. Partenza alle 15 da piazza del Comune e poi via Ricasoli, piazza San Francesco, via San Bonaventura, piazza delle Carceri, via Cairoli, via Verdi, via Garibaldi, piazza Duomo (lato campanile), Corso Mazzoni, piazza del Comune, via Guasti, via Muzzi, Largo Carducci e piazza Duomo. Sarà un modo di compensare almeno un po’ il mancato corteggio dell’8 settembre scorso, annullato per colpa del maltempo.

"Una manifestazione che valorizza il grande lavoro fatto tutto l’anno sulle rievocazioni storiche da parte di centinaia di volontari e di appassionati – ha commentato la sindaca Bugetti - credo che Prato sia il luogo ideale per questo evento, perché è una città mariana e ha una grande tradizione storica che rivive l’8 settembre di ogni anno, con il Corteggio storico e l’omaggio alla sacra Cintola".

"Quando ci è stato chiesto di partecipare a questa ricorrenza con un’ostensione straordinaria della Sacra Cintola abbiamo accettato volentieri. Maria, che unisce la città di Prato, da un punto di vista civile e religioso, ci richiama all’unità", ha detto il vescovo Nerbini. Il presidente del consiglio regionale Mazzeo ha ricordato come la manifestazione sia nata nel 2015, ma che nella formula attuale quella che prenderà il via a breve sarà la quarta edizione dopo quelle di Firenze (2022) Arezzo (2023) e Massa Marittima (2024).

"Il Capodanno dell’Annunciazione a Prato non è solo un omaggio alle nostre radici storiche – ha detto - ma anche un momento di unione per tutta la Toscana, che attraverso le sue tradizioni mostra la propria identità e il proprio orgoglio culturale".