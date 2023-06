"Eat Prato e La Toscana in Bocca”, raccolti quasi 12mila euro per la Fondazione Ant

Prato, 8 giugno 2028 - La prima serata di “Eat Prato e La Toscana in Bocca”, organizzato da Confcommercio, è stata un vero successo. In occasione del Gala d'apertura della tre giorni in programma al Castello dell'Imperatore dedicata alle eccellenze enogastronomiche del territorio, sono infatti accorsi circa 300 ospiti. Il che ha permesso di raccogliere in tutto 11.775 euro, somma donata alla Fondazione Ant Italia Onlus. Ricco il parterre dei partecipanti all’evento. Dopo i saluti d'inaugurazione, a cura del sindaco Matteo Biffoni e del presidente di Confcommercio PTPO, Gianluca Spampani, sono arrivati gli interventi dell’assessore regionale Leonardo Marras, della presidente della CCIAA di Prato, Dalila Mazzi, e del presidente Fipe Toscana, Aldo Cursano. Con loro sono intervenuti anche l’assessore Gabriele Bosi, il direttore di Confcommercio PTPO Tiziano Tempestini, Tommaso Gei (presidente Fipe Confcommercio PTPO), Paolo Mati (gruppo di lavoro de La Toscana in Bocca) e Tiziano Sperandini (delegato ANT Prato).

L'evento “Eat Prato e La Toscana in Bocca” prosegue stasera (8 giugno) e domani (9 giugno) ad ingresso libero dalle 19 alle 24, con la possibilità di intraprendere i percorsi di degustazione desiderati tramite l’acquisto di "gettoni Bocca". Ad offrire gli assaggi dei propri prodotti ecco nove ristoratori, tre pasticcerie e due cocktail bar provenienti da Prato e Pistoia. La serata odierna sarà impreziosita dal talk (alle 20:45) dei 2Men1Kitchen, duo da centinaia di migliaia di follower sui social, formato da Alessandro e Niccolò, professionisti del settore enogastronomico e della comunicazione digital. Dalle 22 spazio al dj set di Dj Pravda in Balkan Grill: sonorità balcaniche affiancano il lavoro di uno chef, per un viaggio attraverso i sapori del Mediterraneo, passando dal vecchio continente fino alle porte dell’Oriente.

Domani sera il talk (sempre alle 20:45) sarà affidato a Guido Mori, fondatore e proprietario dell’Università della Cucina Italiana, nonché docente per gli atenei di Unifi, Ca’ Foscari, Iulm. Anche per lui un seguito importante sui social e la volontà di trasmettere un modo di fare cucina che sfida i paradigmi noti, pur rispettando la tradizione. Dalle 22 l’esibizione de "Il conciorto", spettacolo comico e musicale che coniuga natura e tecnologia. Il format è surreale e coinvolgente: Biagio Biagini e Gian Luigi Carlone suonano le verdure attraverso una scheda elettrica, che consente di sentire la voce della natura mediante il contatto della mano.

Francesco Bocchini