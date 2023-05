E ora la parola spetta al tempo E ai cittadini

Maristella Carbonin

Come tutte le ‘rivoluzioni’, anche quelle decisa da Autolinee Toscana per il trasporto pubblico pratese necessiterà di un periodo di assestamento. E sarà il tempo, poi, a dire se era necessario ribattezzare le linee degli autobus con nuovi "nomi". Addio lettere e colori, si passa solo ai numeri. Un "alfabeto", secondo Autolinee, più accessibile a tutti. Lo dirà il tempo, dicevamo. Di certo, "assorbire" la novità richiederà non pochi sforzi soprattutto agli utenti anziani: l’abitudine, la consuetudine, le cose note sono rassicuranti e uno scivolo in un mondo spesso troppo in salita e pieno di ostacoli per chi ha tante primavere sulle spalle.