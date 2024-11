E’ l’Ora del concerto. Con la viola

Nuovo appuntamento questo pomeriggio con L’ora del concerto, la rassegna di musica da camera organizzata della Scuola Verdi e dalla Camerata Strumentale, giunta alla sua 35esima edizione. Alle 17 nella sala delle colonne del Palazzo della musica in via Santa Trinita protagonista sarà la viola, in un programma ottocentesco con brani di Glinka, Vieuxtemps e Schumann, autori di paesi e tradizioni diverse ma che traggono una medesima ispirazione dalla poetica romantica. Sul palcoscenico Agostino Mattioni (nella foto), prima viola della Camerata strumentale, accompagnato da Chiara Mariani al pianoforte. L’ingresso al concerto è libero. Da ottobre a dicembre sono sette i concerti in cartellone per questa storica rassegna, in un programma dove sono protagonisti gli strumenti ad arco sia nei recital solistici di viola e violoncello, che in trio con pianoforte e in quartetto. La rassegna negli anni ha promosso i giovani più interessanti del panorama concertistico. Da molti anni L’Ora del Concerto si realizza in collaborazione con l’associazione Amici dei Musei di Prato, che sostiene il progetto promuovendo alcuni concerti in edifici e chiese di particolare interesse storico coniugando la diffusione della cultura artistica con quella musicale.