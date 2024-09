E’ di scena il teatro clownesco di Warlop

Inizia stasera Contemporanea, il festival dei nuovi linguaggi del teatro e delal danza a cura del Metastasio. Ricordiamo i principali appuntamenti.

Alle 19.30 nella sala del refettorio della chiesa di San Domenico, Gloria Dorliguzzo presenta "Dies Irae", un concerto che racconta il rito della violenza alimentato dalle note di Galina Ustvolskaya, una sorta di rituale misterioso che al ritmo di metalli sbattuti su legno e incudine allude a un’idea di intima liberazione dai poteri omologanti. Lo spettacolo è frutto di un laboratorio che ha coinvolto alcune donne vicine al Centro Antiviolenza La Nara.

Oggi e domani alle 21 al Metastasio, di scena la coreografa Miet Warlop, una delle artiste più influenti della scena contemporanea: presenterà "After All Springville", in cui combina lo sconvolgimento causato da un disastro naturale con il sollievo dei film di animazione o di un numero clownesco e dipana una narrazione esplosiva attorno agli abitanti di una casa di cartone colorata e fumante raccontando con la leggerezza di un cartone animato la tragica storia di una comunità fallita.

Alle 22 allo spazioK, Parini Secondo e Bienoise sviluppano in "Hit" un progetto sul salto della corda utilizzato come elemento percussivo per manifestare i ritmi incarnati, con un gruppo di saltatrici che esegue una partitura ritmica e insieme coreografica.