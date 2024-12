Durante le Festività la biblioteca comunale regala i "libri al buio"

Ritorna anche quest’anno l’iniziativa della biblioteca "Della Fonte" di Montemurlo che per tutte le festività natalizie regalerà ai propri utenti i libri al buio. Nell’atrio della biblioteca i lettori di tutte le età troveranno uno spazio con libri incartati sui quali le bibliotecarie hanno lasciato piccoli indizi (genere letterario, età dei lettori a cui è destinato, parole) per incuriosire gli utenti e invitarli a scegliere il loro preferito. "Un’occasione per avvalorare il detto ’non giudicare un libro dalla copertina’ e per scoprire storie e personaggi che magari sono sarebbero mai arrivati sugli scaffali di casa propria. "Una simpatica iniziativa per dire grazie ai nostri affezionati utenti con un regalo a sorpresa ma anche per promuovere la lettura a tutte le età – dice l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero – Le nostre bibliotecarie hanno preparato tanti pacchettini da mettere sotto l’albero e da leggere e scoprire durante le festività. Chiunque può venire in biblioteca e prendere un libro al buio in prestito".