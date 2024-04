Due arresti e due denunce in poche ore

I carabinieri di Prato, negli ultimi giorni, nel corso di servizi di

controllo del territorio finalizzati alla sicurezza urbana e al contrasto dei reati contro il patrimonio, in più operazioni di polizia, hanno arrestato due persone, entrambe destinatarie di un ordine di carcerazione, una per rapina e lesioni e l’altra per spaccio di sostanze stupefacenti e hanno denunciato altre due persone, una per detenzione ai fini di spaccio e l’altra trovata in possesso di arnesi da scasso.

Per quanto riguarda gli ultimi due casi, i carabinieri hanno controllato, in piazza Mercatale, un nigeriano di 32 anni, pregiudicato, irregolare, il quale alla vista dei militari ha tentato una precipitosa fuga in bicicletta, ma è stato bloccato. Durante il controllo sono stati trovati, nascosti nelle tasche del giubbotto, due pezzi di hashish da 40 e 7 grammi oltre a 240 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell’attività illecita di spaccio, ed una lametta da barba utilizzata per il taglio dello stupefacente. E’ stato tutto sequestrato, mentre il pregiudicato è stato denunciato per spaccio. Nella tarda serata di domenica, invece, i carabinieri hanno denunciato per possesso di arnesi da scasso, un marocchino di 42 anni, pregiudicato, il quale è stato notato nella zona dei giardini di via Colombo con un atteggiamento sospetto e, alla vista dei carabinieri, ha tentato di allontanarsi. Fermato, è stato trovato in possesso di arnesi da scasso, un cacciavite nascosto nella tasca del giubbotto, mentre la tronchese nello zaino.