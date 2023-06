Doppio ricordo di Francesco Nuti Con la sua musica nel cuore

Doppio omaggio a Francesco Nuti questa sera a Parto. E’ dedicato al ricordo di Cecco da Narnali il quarto appuntamento del Festival Musicale Pratese del Comitato Cittadino Attività musicale, dalle 21.15 a ingresso libero al Giardino Buonamici. Sul palco la Filarmonica Otello Benelli diretta dal maestro Roberto Bonvissuto che esordirà col suo clarinetto in una suite delle più belle canzoni del compianto Francesco. Segue il programma con Mamma fierezza, selezione da I Pirati dei Caraibi, una suite di canti popolari russi, una raccolta di canzoni dei Blues Brothers. Un programma eterogeneo che sarà eseguito da ventuno elementi: Martina Moretti, Tommaso Giannoni, Cecilia Martini, Miriana Paolieri, Sebastiano Giordano, Angelo Spinelli, Antonio Stabile, Emiliano Zuccaro, Giuseppe Sparacino, Valentino Liberanome, Stefano Baldini, Jonathan Chianucci, Francesco Marini, Pietro Cillufo, Paolo Tognozzi, Giuseppe Sprio, Attilio Sessa, Stefano Ciambellotti, Ilaria Barghini, Laura Meucci e Marcello Nesi.

Il secondo tributo a Francesco Nuti andrà in onda alle 21 sulla radio pratese White Radio (si può ascoltare anche in streaming). Si tratta dell’ultima puntata di stagione del programma "Il cinema da ascoltare" condotto da Sara Ruoti e sarà interamente dedicata al cinema di Cecco, con la partecipazione del critico musicale e cinematografico Alessio Zipoli. Ci sarà un focus particolare contributi musicali realizzati dal fratello Giovanni Nuti, sulle scelte relative alle colonne sonore e su come queste si sono distinte nel corso della filmografia dell’attore, regista e cantante pratese. Il titolo della puntata sarà: "Canterò il silenzio del suo sguardo... L’anima musicale nel cinema di Francesco Nuti".