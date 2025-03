Donne, ancora è l’8 di marzo. Le iniziative

Proseguono anche in provincia, le iniziative in programma per la Giornata internazionale della donna dell’8 marzo. Nel comune di Vernio, oggi pomeriggio alle 16, al circolo Arci "Stella Rossa" di San Quirico, si terrà l’incontro "Donne e Iran tra ribellione ed emancipazione". E sempre oggi alle 21.15, a Montemurlo, al teatro della Sala Banti (piazza della Libertà) va in scena lo spettacolo "Secondo lei" con Caterina Guzzanti e Federico Vigorito. La narrazione, dal punto di vista femminile, delle dinamiche nascoste che regolano i rapporti di coppia. L’amore, che dovrebbe essere un luogo sicuro e sano, diventa un silenzioso campo di battaglia in cui fraintendimenti, bisogni e necessità affondano in un pantano di aspettative tradite e promesse sistematicamente rimosse. Prenotazione biglietti e informazioni: 350 0989104.

Ancora per il mese della donna, il 22 marzo alle 10.30 nel viale Parenti, a Carmignano, è prevista l’inaugurazione della panchina gialla "Sediamoci sul giallo: Endopank ®" a cura dell’assessorato alle pari opportunità in collaborazione con le associazioni "La voce di una è la voce di tutte" e "Are-tè".

Mentre nella stessa data alla biblioteca comunale Palazzeschi di Seano, alle 16.30, ci sarà la presentazione del libro "Intrecci" a cura dell’associazione Culturale Pratese. Infine mercoledì 26 marzo alle 10 nella sede del liceo artistico Brunelleschi, in via Maroncelli 33, a Montemurlo, si svolgerà la presentazione del libro "Eva, Adamo e l’albero della conoscenza: la salute di genere come strumento di cura personalizzata" a cura di Rossella Marcucci e Viola Davini (Tarka, 2024).