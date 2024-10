Dolce Vernio . Stasera gli assaggi

È un appuntamento importante quello che apre l’edizione 2024 di Dolce Vernio. Stasera alle 21 al Meucci va in scena, la sfida di assaggi per decidere qual è il miele più buono della Val di Bisenzio di quest’anno. Con la guida degli esperti di Arpat, l’associazione produttori apistici della Toscana, la giuria popolare - di cui faranno parte anche bambini e ragazzi - decreterà i vincitori. Dolce Vernio è promossa dal Comune di Vernio in collaborazione con Arpat. Per far parte della giuria popolare che sceglierà il miglior miele del 2024 prodotto nella valle bisogna iscriversi su www.visitvalbisenzio.it. Ci sarà anche una dolce sorpresa per ogni giurato.