Divano abbandonato: vergogna

L’inciviltà davvero non conosce confini. Basta guardare la fotografia qui sopra, parla da sola: un divano abbandonato sulla collina di Montemurlo nella strada che conduce alla piazza del borgo della Rocca. Il divano lasciato così, a bordo strada, accanto al muretto, guarda il verde del panorama che si spalanca davanti. E allora la maleducazione di chi ha pensato bene di abbandonare questo divano stride come gesso sulla lavagna. E’ fastidiosa. Ricordiamo ai lettori che possono inviarci le loro segnalazioni e ni le pubblicheremo. Scriveteci una mail o un messaggio Whatsapp con foto e indicazioni. Segnalate situazioni di degrado: denunciate quello che non va nelle vostre zone scrivendo alla nostra mail di redazione [email protected] oppure al nostro numero WhatsApp dedicato al cittadino-cronista 337.1063052.