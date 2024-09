Dilettanti, ecco gli ultimi colpi di mercato

La stagione agonistica si avvia oramai ad entrare definitivamente nel vivo, per un viaggio che si concluderà nella prossima primavera. Ma c’è ancora tempo per il mercato, con le ultime modifiche e gli ultimissimi aggiustamenti alla rosa. Cominciando ad esempio dalla Seconda Categoria: il San Giusto, che poco più di una settimana fa ha presentato la squadra, ha annunciato le conferme dell’attaccante Gianmarco Bastogi e dei portieri Mattia Fiscelli ed Andrea Pinferi. Ma manca sempre meno all’inizio del campionato di Terza Categoria, perlomeno per quel che riguarda il "girone pratese" pronto a prendere il via il prossimo 5 ottobre. Una competizione che sarà ad ogni modo preceduta dalla prima giornata di Coppa Faggi e tra i club più attivi si segnala la "neonata" CDP Vaianese, che proprio pochi giorni fa ha annunciato l’innesto dell’esterno Lorenzo Meucci e disputato poi un test amichevole contro il Real Chiesanuova (perdendo 3-2). La campagna di rafforzamento de La Libertà Viaccia si è invece conclusa con l’innesto di Tommaso Mariotti: gli uomini di coach Sensi hanno mantenuto sostanzialmente inalterata l’ossatura della scorsa stagione e dopo aver raggiunto i playoff pochi mesi fa sognano di poter alzare ulteriormente l’asticella delle ambizioni. E c’è poi il Prato Sport, retrocesso dalla Seconda, che sogna il ritorno al piano superiore: proprio due giorni fa il club ha annunciato l’arrivo dell’esperto attaccante David Parlavecchio, che andrà ad aggiungersi ai precedenti annunci dell’esterno ventiduenne Dario Ammanati, del terzi Simone Meoni, dell’esterno ventiquattrenne Lorenzo Nistri e del terzino classe 2002 Duccio Picchioni. E a chiudere c’è il Paperino San Giorgio, che ha stretto ulteriormente la collaborazione con il Perugia: alla presentazione delle varie formazioni del Psg era infatti presente un tecnico della Perugia Academy.

Giovanni Fiorentino