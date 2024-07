Dengue, un caso segnalato a Oste. Scatta subito la disinfestazione

Un caso di Dengue a Oste. Si tratta di una persona residente in zona che, al rientro da un viaggio in un Paese tropicale, ha presentato i sintomi della malattia. Per motivi precauzionali è scattata subito la procedura per la disinfestazione delle zanzare tigre. La disinfestazione alle 7.30 di questa mattina.

"È importante tutelare la salute pubblica attraverso una disinfestazione rapida ed efficace e dunque fare subito prevenzione. La Dengue, infatti, non si trasmette per contatto diretto ma attraverso la puntura delle zanzare - spiega il sindaco Simone Calamai - Non si tratta di un trattamento pericoloso ma è importante rispettare le precauzioni previste dalla Asl". La Dengue si trasmette solo attraverso la puntura di alcuni tipi di zanzare e non esiste trasmissione diretta da persona a persona. Tuttavia, poiché tra le zanzare che possono trasmettere la malattia c’è anche la zanzara tigre (Aedes Albopictus) che da alcuni anni è largamente diffusa nel nostro territorio, il Comune di Montemurlo, a tutela della salute pubblica e per estrema precauzione, si è subito attivato quindi per organizzare i trattamenti di disinfestazione.

Le zone interessate dalla disinfestazione sono via Sibilla Aleramo, via Cesare Battisti, via Eugenio Curiel dall’incrocio con via Balducci all’incrocio con via Treviso, via Oste dall’incrocio con via Enrico Toti all’incrocio con via Scarpettini, via Scarpettini dall’incrocio con via Oste all’intersezione con via Aleramo, via Treviso, via Rimini, via Milano nel tratto dall’incrocio con via Scarpettini all’incrocio con via Rimini, via Venezia dall’incrocio con via Treviso all’incrocio con via Rimini, la strada sterrata e il fosso fra via Aleramo e via Cesare Battisti. Prima di consumare frutta o verdura esposta ai trattamenti aspettare 15 giorni e lavare bene.