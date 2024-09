"Da zero a fisica", lezioni al museo

Nuova rassegna al Museo italiano di scienza planetarie. Si intitola "Da zero a fisica" ed è un ciclo di brevi lezioni "su come costruire il tuo mezzo per viaggiare verso l’infinito e oltre" a cura dell’ingegnere spaziale Michele Protopas. Gli appuntamenti sono organizzati dall’Associazione Quasar e si svolgveranno tutti il giovedì sera. Si comincia giovedì 19 settembre alle 21.30 con una lezione sui tre principi della dinamica, le basi della fisica classica che si usano tutti i giorni. Giovedì 10 ottobre si parlerà invece di come scappare dalla prigione della gravità con La velocità di fuga. Giovedì 24 ottobre ultima lezione su Fluidodinamica, la portata e la relatività di Einstein (foto), i principi che regolano i viaggi spaziali, le differenze tra un razzo e un aereo. La durata delle lezioni è di circa un’ora e mezza e ci sarà spazio per le domande del pubblico. L’ingresso è a offerta libera. Per informazioni si può chiamare il numero 331 1679048. C’è da ricordare che quello di Prato è l’unico Museo in Italia completamente dedicato alle scienze planetarie e offre la possibilità ai visitatori, attraverso le meteoriti, tra cui la grande meteorite Nantan da toccare, le rocce da impatto e i minerali in esposizione, di compiere un viaggio alla scoperta della formazione ed evoluzione del nostro sistema solare e del pianeta Terra.