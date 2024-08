Cultura generale: i corsi. Iscrizioni entro venerdì

C’è tempo fino al 30 agosto per iscriversi ai corsi di cultura generale promossi dal Comune di Prato e gestiti dalla biblioteca Lazzerini che inizieranno il prossimo ottobre. Oltre 30 corsi per approfondire le proprie conoscenze e passare il tempo libero. Le pre-iscrizionial link https://corsielaboratori.comune.prato.it/. L’offerta è molto ricca, con tante proposte che spaziano in campi molto diversificati: lingue straniere, scrittura creativa, teatro, musica, fotografia, discipline artistiche, informatica e benessere. Sono ben 12 i corsi dedicati al benessere della memoria, del fisico e della mente, sei quelli che avranno come tema le discipline artistiche come pittura, acquerello e ceramica. Non mancheranno i corsi di lingua: inglese, cinese e spagnola. Per gli amanti di musica e cinema chitarra per principianti "Easy Guitar" per adulti . Tre i corsi di scrittura creativa, comica e poetica, cinque corsi di teatro dal corso base finalizzato alla conoscenza della recitazione, alla lettura espressiva e infine, assaggi di lettura drammatica per lettori affamati. Per finire i corsi di informatica e fotografia fra i quali "Il racconto Visivo: Parole e Immagini sui Social" , per passare alla fotografia base e a quella digitale pratica. Tante quindi le opportunità formative che il Comune, in collaborazione con le associazioni, organizzazioni e soggetti privati del territorio, mette a disposizione della cittadinanza. Ciascun corso sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti previsto da ogni singolo modulo. Per informazioni, scrivere a: [email protected].

M.B.