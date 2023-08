Cultura generale, corsi per tutti Aperte le preiscrizioni. Solo on line

Nuovi corsi di cultura generale promossi dal Comune e dalla biblioteca Lazzerini: fino alle 13 di venerdì 15 settembre si potranno effettuare le pre-iscrizioni on line al link corsielaboratori.comune.prato.it. Allo stesso link si possono anche consultare le schede esplicative dei vari corsi, sia di quelli che inizieranno i primi di ottobre sia di quelli che prenderanno in via in date successive. L’offerta anche quest’anno è molto ricca e variegata con una cinquantina di proposte che spaziano in campi assai diversificati, come lingue straniere, scrittura creativa, teatro, fotografia, informatica, musica, discipline artistiche di vario genere, benessere. Tante quindi le opportunità formative e ricreative che il Comune, in collaborazione con le associazioni, organizzazioni e professionisti del territorio, mette a disposizione della cittadinanza per arricchire il proprio bagaglio di conoscenze o per impiegare il proprio tempo libero. C’è da ricordare che ciascun corso sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti previsto da ogni singolo modulo. Per informazioni, si può scrivere a: [email protected]

E a proposito di Lazzerini, da ricordare gli orari di apertura estivi. La biblioteca sarà aperta il lunedì dalle 14 alle 19; dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13. Anche la sala ragazzi e bambini sarà aperta il lunedì dalle 14 alle 19, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13. Durante il periodo di Ferragosto, cioè dall’11 al 20 agosto compresi, la Lazzerini resterà invece chiusa al pubblico.