Prato, 23 agosto 2020 - Paura in strada a Prato. Un'ampia porzione del cornicione di un palazzo è finita in strada a Viaccia. Il fronte del crollo è di 15 metri circa e ha coinvolto più palazzi E' accaduto intorno alle 13.30 di domenica 23 agosto.

Complice la giornata festiva e il caldo in quel momento quasi nessuno era in strada: miracolosamente nessuno è rimasto ferito o coinvolto nel crollo. Chi era in casa in quel momento ha sentito un gran frastuono e dato quindi l'allarme. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Prato.

La zona è stata transennata. Parte del cornicione è finito sui terrazzi sottostanti. Qualche danno per una vettura parcheggiata nei pressi del crollo. C'è stato anche il sopralluogo del funzionario tecnico dei vigili del fuoco per valutare la stabilità dell'edificio. I vigili del fuoco hanno lavorato fino alle 18.30 per mettere in sicurezza il tetto e rimuovere le parti cadute sui terrazzi per non appensantire gli stessi e comprometterne la stabilità.