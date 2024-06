Così Carmignano diventerà "Foresta"

Una lunga siepe di Photinia, di colore verde e rosso, a costeggiare il parcheggio di via Lombarda e nella stessa area saranno piantate una decina fra aceri, frassini e altre specie arboree. Si tratta del nuovo cantiere di "Faremo Foresta", il progetto partito nel febbraio scorso con la piantumazione di 81 alberi alla Pista Rossa di Seano, primo step del percorso di forestazione urbana intrapreso dal Comune di Carmignano. Il cantiere si concluderà a luglio con la messa a dimora su tutto il territorio di 3.308 piante fra alberi d’alto fusto e siepi. I lavori in corso a Comeana, con l’asfalto che lascia il posto alle piante, sono solo l’ultimo intervento di questo progetto di mitigazione ambientale, voluto dal sindaco Edoardo Prestanti il quale sottolinea che "gli alberi sono stati selezionati in base alle caratteristiche delle zone nelle quali si è deciso di intervenire".

"Si tratta di un programma di forestazione studiato – aggiunge il vice sindaco e assessore all’ambiente Federico Migaldi – a cui teniamo molto, che tra l’altro si accompagna agli orti di comunità che abbiamo realizzato a Seano. La creazione di zone alberate serve a determinare le condizioni per la riduzione degli elementi inquinanti".

Il costo complessivo è di 580.000 euro, finanziato per l’80% dalla Regione. E sempre in tema di lavori pubblici, proseguono i lavori di metanizzazione ad Artimino ma il cantiere ora è sulla via Arrendevole. E’ stata riaperta la strada che da Camaioni porta ad Artimino, resta la chiusura dalle 8.30 alle 18 lungo via Arrendevole per tutto giugno. L’asfaltatura totale sarà effettuata tra qualche mese, nel tratto via La Nave e via Arrendevole.

M. Serena Quercioli