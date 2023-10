Controlli della Municipale, ritirate due patenti

Prato, 7 ottobre 2023 – Sono cinque le pattuglie del Reparto Pronto Intervento della polizia municipale che la scorsa notte hanno svolto attività di controllo e prevenzione per scoraggiare e prevenire le situazioni di guida pericolosa, come lo stato d'ebbrezza per l'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti o l'utilizzo del cellulare al volante.

I controlli sono stati realizzati sia in forma dinamica sulle principali arterie cittadine e che con posti di controllo nelle zone del Macrolotto, di San Giusto, del Soccorso e in via Galcianese, via Pistoiese, via Filzi e via Pomeria.

Il bilancio complessivo della serata è di due patenti ritirate di cui una per guida in stato di ebbrezza alcolica, quattro veicoli in fermo amministrativo, tre soggetti privi di patente di guida, un uomo rintracciato e sanzionato dopo che aveva causato un incidente stradale contro un veicolo in sosta dandosi poi alla fuga e diverse sanzioni per uso del telefonino alla guida e per eccesso di velocità, oltre a violazioni relative alla revisione obbligatoria ed a irregolarità documentali.

I conducenti che sono stati controllati sono circa un centinaio.