Contratto di solidarietà per 12 mesi: "Strumento per superare la crisi"

Proprio alla luce delle recenti difficoltà del settore il 25 luglio, è stato siglato il contratto di solidarietà difensivo tra Lineapiù Italia Spa, Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e Regione Toscana.

Il confronto tra organizzazioni sindacali ed impresa ha portato ad una riduzione del numero di esuberi dagli iniziali 30 a 15, licenziamenti quindi al momento bloccati proprio grazie allo strumento del contratto di solidarietà per la durata di 12 mesi.

"Con questo accordo abbiamo ridotto l’impatto sociale di una procedura di riduzione di personale - dicono Juri Meneghetti Cgil, Ingrid Grasso Cisl e Qamil Zejnati Uil - congelando i licenziamenti e guadagnato tempo sperando che al termine del contratto di solidarietà la situazione sia migliorata. Il settore moda è in difficoltà da tempo e - continuano i tre sindacalisti - accordi di questo tipo sono validi strumenti per affrontare situazioni difficili in cui si possono, purtroppo, trovare lavoratori e lavoratrici. Il contratto di solidarietà, della durata di un anno ed eventualmente prorogabile, rappresenta la migliore soluzione per superare il difficile momento, salvaguardando al contempo tutti i posti di lavoro. Con questo intervento, puntiamo a riagganciare la crescita economica, superando questa fase critica e guardare al futuro".