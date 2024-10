"Contrasto all’evasione. Nuovi strumenti in arrivo"

Finanziamento della cassa integrazione in deroga per otto settimane e soprattutto misure per il contenimento dei fenomeni di illegalità. "Le disposizioni in materia di lavoro contenute nel decreto legge interministeriale fortemente voluto dal governo, in seguito alle nostre costanti interlocuzioni sulla crisi dei settori abbigliamento, tessile, conciario e calzaturiero che sta affliggendo anche la nostra regione, rappresentano una risposta efficace e concreta - scrive, in una nota, il deputato pratese di Fratelli d’Italia Chiara La Porta -. Nel dl, oltre alla garanzia di cassa integrazione in deroga di 8 settimane, sono infatti previste importanti misure di contrasto al lavoro sommerso, in particolare attraverso l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità contributiva, gli Isac".

Si tratta di uno strumento che ha l’obiettivo di promuovere il rispetto degli obblighi contributivi, e che rafforza il contrasto all’evasione, "una piaga - dice La Porta - che affligge ed è a danno dell’economia sana e che il nostro distretto, purtroppo, conosce bene". Introdotti, dal primo gennaio 2026, gli indici sintetici di affidabilità contributiva con la finalità di arginare evasione ed elusione contributiva nei settori più a rischio: con decreto interministeriale saranno selezionati due settori economici di prima applicazione tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva.

"Ripristinare ed assicurare la legalità è parte integrante, per il governo, della tutela della nostra economia - aggiunge la deputata -. Azioni concrete e pancia a terra per le nostre imprese e per i lavoratori sono per noi parole d’ordine. Lasciamo, volentieri, alla sinistra, le parole rancorose dettate da una supposta lesa maestà. Noi invece lavoriamo per azzerare un dramma economico e sociale ed il dl, con la garanzia di una cig di oltre 64 milioni per le imprese, anche artigiane, fino a 15 dipendenti, ne è la dimostrazione; l’impegno per trovare risorse, a pochi giorni dalla sessione di bilancio e dai vincoli di mandato, è stato massimo. Si tratta di una prima boccata d’ossigeno e sicuramente non ci fermeremo, per continuare a fornire ulteriori misure".

Sempre in tema di legalità La Porta plaude ai controlli costanti che hanno portato, solo nell’ultimo mese, la Guardia di Finanza e gli Ispettori per la prevenzione e sicurezza alimentare del Dipartimento Asl, alla scoperta di 50 lavoratori in nero, al sequestro di oltre 2 tonnellate di alimenti ed alla sospensione della licenza per cinque ristoranti a causa di carenze igienico sanitarie. "Risultati, questi ultimi, - conclude - che dimostrano un’attenzione maggiore alla sicurezza del nostro territorio da parte dell’amministrazione comunale, un segnale che Fratelli d’Italia da tempo auspicava arrivasse e che, confidiamo, perduri nel tempo, divenendo un ulteriore sistema di contrasto alla criminalità continuativo".