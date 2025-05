Contemporanea. Il Sol Levante con Megumi Eda

Metti la scena di una colazione, ciò che dovrebbe essere lo spazio rassicurante di una casa. Al centro, Sofia ha la bocca chiusa, non sente la fame. Sogno? No, è pura rappresentazione, è performance danzata sul palco del teatro Fabbricone, stasera alle 20.30: lo spettacolo inaugurale di "Contemporanea/Focus danza 2025", dal titolo "Variazione No.2 (studio)" di Sorelle di Damiano, indaga il disagio esistenziale dell’abitare, il vuoto e lo smarrimento di fronte ai nostri orizzonti contemporanei.

La formazione artistica nata dall’incontro tra Sofia Pazzocco e Simona Tedeschini dopo gli studi accademici alla Civica Paolo Grassi pone al centro della propria ricerca il corpo, il suono e lo spazio come oggetti di riflessione sulla contemporaneità: una produzione KLm, contenitore creativo che aggrega le compagnie Kinkaleri, Le Supplici e Mk.

Una serata con un doppio appuntamento, quella al Fabbricone, che vedrà come fil rouge il linguaggio dei corpi in movimento per scavare nel tempo e nella memoria. Alle 21.45 sarà la volta di "Please Cry", uno degli spettacoli più attesi di questa edizione speciale del festival diretta da Edoardo Datini, eccezionalmente anticipata a maggio e dedicata al pianeta danza.

Ci porterà nel Sol Levante Megumi Eda, coreografa e artista interdisciplinare che coniuga danza, video e teatro, esibendosi in un assolo ispirato ai ricordi personali e immaginati della nonna, infermiera militare durante la seconda guerra mondiale.

"Please Cry" è un’esplorazione profondamente personale del trauma intergenerazionale, della resilienza e dell’impatto duraturo della guerra mai come oggi così attuale: rielaborando il lutto e riannodando fili di memoria storica e familiare, il lavoro riflette su come il trauma dei conflitti passati venga trasmesso attraverso le generazioni e su come queste storie plasmino gli individui e le società.

Per gli spettacoli di "Contemporanea" il costo del biglietto varia da 7 a 10 euro, biglietto unico per due spettacoli della stessa sera da 10 a 15 euro. Info: www.metastasio.it.

M.L.