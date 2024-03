Confindustria cede ad Alia le quote di Gida

Il dado alla fine è stato tratto. Ieri il consiglio generale di Confindustria Toscana Nord ha conferito al presidente Daniele Matteini il mandato di sottoscrivere un accordo di intenti con Alia Servizi Ambientali spa per la cessione delle quote di Gida spa detenute dall’associazione. Il mandato è stato conferito all’unanimità dei voti dei presenti, e ben oltre la soglia minima del 60% degli aventi diritto richiesta per deliberazioni di particolare rilievo come questa. "La sottoscrizione dell’accordo di intenti costituisce il primo atto del percorso che condurrà al passaggio da Ctn ad Alia del 45,08% delle azioni di Gida, che si andrà ad aggiungere all’8% che Alia già detiene", si legge in una nota stampa di Ctn.