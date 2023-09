"Concerto del Coro della Cappella Sistina a Prato: 10 anni dalla morte di Bartolucci"

Domani sera alle 20.45 nella chiesa di San Domenico c’è da ricordare un appuntamento da non perdere per chi ama la musica polifonica: il concerto a ingresso libero del Coro della Cappella Sistina, che si esibisce per la prima volta a Prato. Un’occasione unica per ascoltare il Coro Papale più antico del mondo ancora in attività. La data pratese si inserisce all’interno di un tour che la Cappella compirà a settembre in Toscana, nelle città di Firenze, Pistoia e Arezzo. L’occasione sono i dieci anni dalla morte del cardinale Domenico Bartolucci, che della Corale Papale è stato direttore per oltre quarant’anni. Nato a Borgo San Lorenzo nel 1917, Bartolucci è stato creato cardinale a 93 anni da papa Benedetto XVI per il generoso ed esemplare servizio alla Chiesa nel campo della promozione e diffusione della musica sacra. Il coro della Cappella Sistina è composto da cinquanta elementi, tutti maschi 27 cantori fanciulli, i cosiddetti Pueri Cantores, e 23 Cantori adulti, ed è specializzato nella musica polifonica. Il direttore è monsignor Marco Pavan. Il repertorio della serata pratese vedrà in particolare brani di Bartolucci, de Victoria e Perosi, poi brani della polifonia sacra classica e contemporanea, con particolare riguardo alla scuola romana.