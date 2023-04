Conad Nord Ovest cerca personale

Disponibili opportunità di lavoro presso i punti vendita della Rete Toscana associati a Conad Nord Ovest, una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata e realtà leader in Toscana. Si ricerca personale sia con esperienza pregressa, che semplicemente persone con volontà di apprendere. Tra le figure ricercate, si segnalano addetti ai reparti di macelleria, gastronomia e panetteria, in tutte le province della regione.

Per le zone con forte vocazione turistica (principalmente la Versilia, la provincia di Grosseto, l’Isola d’Elba, la Provincia di Livorno e la provincia di Massa Carrara) prosegue la campagna di reclutamento di personale stagionale, disposto a lavorare nei mesi estivi per il periodo compreso tra maggio a settembre. In aggiunta, a partire da quest’anno, la ricerca del personale per la stagione estiva si estende anche ad altre località turistiche della regione, come Firenze, Lucca, Siena, Arezzo e provincia. La ricerca è aperta sia a giovani neodiplomati, o alla prima esperienza di lavoro, che a persone con esperienze pregresse, anche in altri settori, ma motivate ad apprendere. Complessivamente si stimano 200 posizioni ancora da ricoprire nella regione Toscana, per le quali viene richiesto di inviare il curriculum vitae personale all’indirizzo di posta elettronica [email protected], indicando, nell’oggetto dell’e-mail, la zona geografica di interesse per il candidato.