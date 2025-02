Conad in campo. Salvi i laboratori del "Datini"

Ancora una volta la famiglia Signorini in campo per la città. Mano tesa alla scuola alberghiera della città. Saranno gli imprenditori di Conad a donare parte delle derrate alimentari che sono necessarie all’istituto Datini per portare avanti i laboratori di cucina durante l’anno. A settembre, vedendo parte delle entrate della scuola diminuire a causa delle sempre minori casse del fondo volontario dato dalla famiglie degli alunni, la dirigente scolastica aveva lanciato un appello per sensibilizzare le famiglie degli alunni e la città a contribuire alle spese.

Conad ha raccolto l’appello e dopo i passaggi burocratici necessari, si occuperà di donare una parte degli alimenti necessita ai ragazzi per imparare a preparare le pietanze.