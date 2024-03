Con Dryphoto una giornata al Macrolotto 0

Domani dalle 10 alle 18 a PrismaLab presentazione pubblica delle opere e dei progetti di Arte contemporanea e città fragile, a cura di Andrea Abati e Dryphoto arte, con pranzo condiviso al Circolo Curiel di via Filzi, per il quale la prenotazione è obbligatoria [email protected], 0574 603186. Realizzato con il sostegno della, il patrocinio di Comune, Ordine architetti e Asl, il progetto ha l’obiettivo di consentire alle persone di essere parte di processi di creazione condivisi, attraverso spazi relazionali spesso non codificati e ignorati. Molti gli interventi previsti: Lulghennet Teklè e Serena Zarrini, presidenti Ordine architetti di Prato e Pistoia; Daniela Poli, coordinatrice master città di genere dell’università di Firenze; Maddalena Rossi, vicepresidente del cds pianificazione della città dell’università di Firenze con sede al Pin ; Alba Braza, curatrice del progetto di arte pubblica Piazza dell’Immaginario; Maria Petrà, presidente sezione femminile della Misericordia; Olivia Burchietti, ricercatrice università di Trento; Sara Catalano, antropologa. Stefano Boccalini artista e docente alla Naba di Milano racconterà la sua esperienza di direttore artistico di Ca’Mon (centro di comunità per l’arte e l’artigianato della montagna) in provincia di Brescia, e presenterà l’opera Ora tocca a noi, realizzata con la tecnica dello sfilato su tessuto di lino dall’artigiana Laura Minelli (Boccaloini è autore dell’opera GuardareAscoltareSognare realizzata nel quartiere del Macrolotto Zero nel 2023). L’artista Massimo Ricciardo presenterà l’azione Ambo, interpretando alcune pratiche del circolo Curiel: appronterà ricette che saranno offerte durante il pranzo. F&D Foto e Dintorni, un gruppo della salute mentale dell’Asl, presenterà un video che descrive con ironia lo stato del quartiere. Interverranno anche il gruppo ToccaUnoToccaTutti, composto da artisti, sindacalisti e operatori che hanno affiancato le lotte operaie del movimento 8x5 nel nostro distretto e gli studenti del Livi, che partecipano al progetto con una serie di fotolibri in cui esprimono le proprie riflessioni sul quartiere e la città. Infine, Gisella Curti proporrà letture dal suo libro Via delle Segherie. Prato, la città che cambia, con Cristina Abati, Benedetta Tosi, Gianna Pacini e Rosanna Pasquariello.