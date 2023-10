Computer, lettura, balli e musica. Tanti corsi dedicati agli anziani

Familiarizzare con l’informatica, svagarsi con attività per le quali non si è mai avuto il tempo, ritrovarsi per un pomeriggio danzante e molto altro ancora. L’associazione Effetà compie 25 anni e quest’anno ha deciso di andare oltre le attività ordinarie legate, da sempre, alla Caritas del Montalbano e al Centro di Ascolto. Giuseppe Leone, il presidente, è dal 2019 che coltivata questo progetto, poi l’emergenza Covid e la mancanza di spazi hanno imposto continui rinvii. Nel frattempo, le Suore Minime del Sacro Cuore di Poggio a Caiano hanno messo a disposizione in comodato il salone "Beata Caiani" e sabato sono state presentate le proposte. "E’ il momento – ha detto Leone – di fare qualcosa per tutti, perché non esiste solo la povertà economica ma anche il problema della solitudine di anziani e non solo, quello di sapere come muoversi con la burocrazia e negli uffici pubblici. Parlando con i volontari della Caritas sono emerse delle potenzialità e alcune persone hanno deciso di mettere a disposizione il proprio tempo per fornire un servizio in più". Sono nate così 9 attività che, piano piano, avranno un calendario settimanale o mensile a cui fare riferimento. Due musicisti hanno dato disponibilità per organizzare ogni due mesi un pomeriggio danzante. Fra le attività proposte un esperto di computer insegnerà come si apre una casella di posta elettronica, come si attiva lo Spid, come si prenotano visite sul portale Cup e come si fanno le ricerche in internet.

Miriam, invece, organizzerà incontri di lettura dei libri e Alberto sull’interpretazione dei Salmi e sulla Divina Commedia. Alice e Federica insegneranno a disegnare e dipingere. Per contattare Effetà: 340.8377943 oppure effeta.caritas@gmail.com.

M. Serena Quercioli