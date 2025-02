Colpaccio Zenith, il tris in Emilia vale molto

Altro colpo da novanta della Zenith Prato, che fa pelo e contropelo al Cittadella Vis Modena a domicilio, imponendosi con un secco 3-0 e schizzando di nuovo fuori dalla zona play out del girone D di Serie D a quota 26 punti.

Grande prestazione dei ragazzi allenati da Simone Settesoldi, che nel primo tempo annichiliscono gli avversari e poi controllano il risultato senza troppi rischi.

Pronti-via e la partenza è subito con il turbo inserito per i pratesi, che al 2’ trovano il vantaggio: cross di Perugi a centro area per lo stacco di testa di Cellai che interrompe il mini-digiuno e realizza l’1-0.

Un colpo a freddo che il Cittadella Vis Modena fa fatica a digerire. All’8’ allora è ancora la Zenith Prato a rendersi pericolosa con una conclusione alta di Kouassi. Al 12’ Cellai prova a concedere il bis con un bel colpo di testa su assist di Falteri, stavolta direttamente da calcio di punizione, ma De Fazio è attento e blocca la sfera. Ancora il portiere di casa un minuto dopo va a disinnescare facilmente una conclusione dal limite di Kouassi. La Zenith Prato è indemoniata e sulle ali dell’entusiasmo continua a mettere alle corde i padroni di casa. Al 15’ Nistri apre per il solito Kouassi che in diagonale non trova la porta per pochi centimetri.

La grande mole di gioco e di occasioni creata dagli ospiti viene premiata al 22’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Pupeschi al volo infila il 2-0 che mette ulteriormente in discesa la partita per i pratesi. Il Cittadella Vis Modena appare sorpreso e stordito e non riesce a riordinare le idee. Al 41’, anzi, incassa anche il 3-0 che in pratica manda i titoli di coda sul match con largo anticipo: contropiede di Falteri, cross per Cellai che viene anticipato, ma la palla torna a Falteri che viene steso in area. E’ calcio di rigore. Lo stesso Falteri si incarica della battuta e non sbaglia, mettendo al sicuro il risultato e mandando le due squadre negli spogliatoi con la Zenith Prato in largo vantaggio.

Nella ripresa ci si aspetterebbe quantomeno una reazione da parte dei padroni di casa, che in effetti rientrano in campo più determinati. Al 60’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Boccaccini per la prima volta chiama all’intervento Brunelli. Tre minuti dopo ci prova in acrobazia anche Formato, ma la palla esce a lato senza troppi sussulti della formazione ospite, che al 66’ prova a rispondere con un tiro dal limite di Falteri, troppo centrale e comodo per la presa di De Fazio.

In pratica la partita finisce qui. Il Cittadella Vis Modena non ha più la forza per impensierire la Zenith Prato, che dal canto suo controlla il risultato senza affondare più e porta a casa tre punti fondamentali nella corsa verso la salvezza.