Cna, torna il mercatino di Natale. Tante idee per i regali e trenino

Oggetti di artigianato ma anche capi di abbigliamento, specialità gastronomiche e idee regalo di ogni tipo. Sono i mercatini di Cna Toscana Centro allestiti sotto i loggiati di Parco Prato. E’ il 13° anno consecutivo che il centro commerciale della Coop in via delle Pleiadi ospita questi mercatini in un affascinante villaggio natalizio che sarà aperto sino al 24 dicembre con eventi collaterali. Gli stand sono aperti tutti i giorni con orario 9-20, dislocati al coperto e sono ben 37. Le imprese espositrici, tutte artigiane, spaziano dalla maglieria alla piccola oggettistica, passando per la pelletteria e i prodotti tipici locali. La visita al mercatino, per i doni di Natale, è adatta a grandi e piccini, poiché sono previsti momenti di intrattenimento.

Intanto, ogni giorno, fino al 5 gennaio viaggia per il centro commerciale "Il Magico Trenino di Natale": dalla piazza centrale si gira con i vagoni trainati dalla slitta, dalle 10 alle 20. Poi, nei giorni 16, 17 e 23 dalle 15,30 alle 17 verrà proposto uno spettacolo di magia e palloncini "L’Incantesimo del Natale" con il Mago Magori in galleria. Nel week end 16 e 17 (dalle 15 alle 19) arrivano "Gli Allegri Aiutanti di Babbo Natale": Elfi e fate colorate che sfileranno in galleria distribuendo dolcetti e facendo scherzetti ai clienti.

Domenica 17 (dalle 16 alle 17) musiche e canti natalizi con "Canto di Natale", in collaborazione con il Comitato Cittadino Attività Musicale di Prato. Per aspettare il Natale, il 23 e 24 (dalle 15 alle 19) "Arriva Santa Claus!": nella piazza centrale, Babbo Natale, insieme al suo assistente elfo ascolterà i desideri dei bambini, raccoglierà le loro lettere e sarà a disposizione per le foto e la distribuzione dei dolcetti.