Cinema di classe. Da Wim Wenders a "Marcello mio"

A 25 anni dall’uscita, torna sul grande schermo del Pecci lo splendido documentario "Buena Vista Social Club" del grande regista Wim Wenders. Tutto partì dall’idea del grande musicista Ry Cooder che aveva già composto la colonna sonora del capolavoro di Wenders, "Paris Texas". Dall’idea iniziale alla realizzazione del documentario, il passo è stato breve; raccontare la storia del leggendario club in cui si esibivano i più grandi musicisti cubani. Cooder e Wenders insieme all’Havana. Con loro autentici miti della musica come Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo, Amadito Valdes, Juan De Marco e tanti altri. Il loro talento, le loro vite, le loro storie che partono da molto lontano (tanti di loro infatti all’epoca erano novantenni). Oggi alle 16.10, domani alle 21. Sempre al Pecci continua la programmazione di "Furiosa – A mad max saga" diretto da George Miller e interpretato da Ana Taylor Joy e Chris Hemsworth. Completa il cartellone "Rosalie" co-produzione franco belga (oggi 21.15, domani 16). Mercoledì 6 alle 21.15 ecco "I mille cancelli di Filippo" alla presenza del cast, in occasione della giornata mondiale dell’autismo. Storia di Filippo Zoi, un ragazzo autistico di 25 anni.

Al cinema Terminale continua la programmazione de "Il caso Goldman", bel film francese da vedere. Certamente per un pubblico di cinefili raffinati. Due ore ininterrotte di parole, dentro un’aula di un tribunale. Un processo al militante di sinistra Pierre Goldman che nel 1976 suscitò l’attenzione e l’interesse di milioni di francesi (oggi alle 17, domani 19). Prosegue anche "Chein de la casse" (domani alle 21.15) mentre la vera novità della sala di via Carbonaia è ancora una volta un film francese: "Quell’estate con Irene" (oggi 19.30/21.15, domani 17). Due giovani adolescenti, Clara e Irene, hanno in comune un problema di salute. Diventeranno grandi amiche, tanto da decidere insieme di andarsene e scappare verso la libertà. Infine il cinema Eden con "Marcello mio", vero atto d’amore nei confronti di Marcello Mastroianni ad opera della figlia Chiara e dell’ex compagna Catherine Deneuve (ore 17/21), "The penitent" scritto da David Mamet, diretto prodotto e interpretato da Luca Barbareschi (17/21) e "Eileen" (17/21).

Federico Berti