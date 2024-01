Cineforum del mercoledì. Domani "Il cielo brucia" di Christian Petzold

Domani a Il Garibaldi alle 20.30 per la rassegna "Quel giorno perfetto. Il cineforum del mercoledì" l’appuntamento è con Il cielo brucia di Christian Petzold (Germania 2023). Un film ricco di riferimenti simbolici che è anche percorso di formazione, in cui Petzold si rivela un maestro nel rappresentare e cogliere le emozioni, i disagi, le passioni e le frustrazioni sui volti dei suoi personaggi. Racconta la storia di due giovani amici berlinesi che i ritrovano a trascorrere una torrida estate in una casa per le vacanzeisolata in un bosco sulle coste del Mar Baltico. Leon (Thomas Schubert) è uno scrittore in crisi che sta faticosamente terminando il suo secondo romanzo in attesa dell’arrivo del suo editore, mentre Felix (Langston Uibel) deve preparare un portfolio per entrare in un’accademia di belle arti. I due ragazzi scoprono che la casa è già abitata da altri due ospiti inaspettati, Nadja (Paula Beer), una bella e disinibita ragazza che vende gelati e studia letteratura - che attira le attenzioni di Leo - e il suo ragazzo occasionale Devid (Enno Trebs), un atletico bagnino dal quale anche Felix si sente attratto. Fra i quattro casuali abitanti della grande dimora si instaurano rapporti precari e mutevoli, che mettono a nudo i problemi di ciascuno di loro.