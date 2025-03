Cimitero comunale, partono i lavori: "Si comincerà dal lotto della chiesa"

I lavori al cimitero comunale saranno in due lotti e verranno effettuati quest’anno ma i tempi non dipendono dal Comune. Riccardo Palandri, sindaco di Poggio a Caiano, risponde alle richieste del Comitato “Noi in piazza“ sui tempi, sulla mancata sostituzione delle grondaie e sulla scarsa manutenzione.

"Come ho già avuto modo di dire a febbraio – spiega Palandri – nel corso dell’anno inizieranno i lavori al cimitero che versa in uno stato di degrado non certo per colpa di questa giunta che ha trovato una situazione a dir poco vergognosa. Si partirà dal lotto B che comprende la chiesa e i passaggi laterali, dove quello sinistro è chiuso da tempo a causa dei pericoli di crollo dell’intonaco del solaio di copertura. Se non arriva il via libera dalla Soprintendenza (dove il progetto è fermo da due mesi) non possiamo, però, dare avvio ai lavori. Nel frattempo, come è stato ribadito a febbraio, sono peggiorate le condizioni del cimitero relative all’area A che sarebbe stata oggetto di lavori nel 2026 e che riguarda l’ingresso e i colombari dei due lati subito dopo l’ingresso".

Quindi, anche questo intervento sarà effettuato quest’anno: "Di conseguenza – aggiunge il sindaco – il cantiere di questo lotto partirà nel corso del 2025, perché si tratta di interventi non più rimandabili. Riguardo la sostituzione delle grondaie in rame rubate, nella pubblica amministrazione ci sono iter e tempi da rispettare. Questione di poco tempo e verrà firmata la determina, poi la ditta potrà iniziare i lavori per posizionare le nuove grondaie che saranno in plastica e non più in rame. Infine per la manutenzione ordinaria, dal 1 febbraio c’è un nuovo gestore che ha questo compito".

Anche il capogruppo di maggioranza Renzo Breschi interviene nel dibattito: "Durante l’ultimo consiglio, quando è stata affrontata la questione della piazza, abbiamo detto che la nostra priorità è quella di ridare dignità al cimitero che si trova in uno stato che non è più ammissibile. Inoltre, quando c’è stato un incontro pubblico organizzato dal comitato “Noi in piazza” erano presenti i consiglieri di minoranza e fra questi Francesco Puggelli ex sindaco di Poggio. Perché non hanno chiesto a lui il perché il cimitero si trova nello stato che oggi è sotto gli occhi di tutti?".

"Comprendiamo - conclude il vicesindaco Diletta Bresci - che il degrado del cimitero sia intollerabile, ma ha chiaramente colpevoli datati nel tempo. Facile scaricare le colpe sull’amministrazione attuale e non essere obiettivi".

M. Serena Quercioli